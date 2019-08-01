ضمن جولته في المنطقة.. كوشنر في القاهرة

وصل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى القاهرة اليوم ضمن جولة يجريها في المنطقة قادته حتى الآن إلى الأردن وإسرائيل

وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" بأن كوشنر "وصل إلى القاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان حيث شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فيما كانت إسرائيل ثانية محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.