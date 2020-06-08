ضمن خطة من اربعة مراحل.. قطر تقرر الغاء إجراءات العزل تدريجيا

سجلت قطر 1368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة الاثنين، ليصل إجمالي المصابين إلى 70158 منهم 57 حالة وفاة.

قالت المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر يوم الاثنين إن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في مدنها بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو حزيران بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في الأول من يوليو تموز والثالثة في الأول من أغسطس آب والرابعة في الأول من سبتمبر أيلول.

وسيتم في المرحلة الثانية السماح بفتح المطاعم جزئيا، في حين سيُسمح في المرحلة الثالثة باستئناف الرحلات الجوية من البلدان منخفضة المخاطر وإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة. وقالت المتحدثة إن المرحلة الرابعة ستتضمن السماح بإقامة حفلات الزفاف والتجمعات التجارية مثل المعارض وإعادة فتح المسارح ودور السينما.

وسجلت قطر 1368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة يوم الاثنين، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 70158 منهم 57 حالة وفاة.

