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طائرات اسرائيلية لمواجهة الطائرات الورقية الفلسطينية

طائرات اسرائيلية لمواجهة الطائرات الورقية الفلسطينية
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