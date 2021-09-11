طائرات الإحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع بغزة

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "‏ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة نحو إسرائيل مساء الجمعة، أغارت طائرات ومروحيات حربية الليلة على مواقع لحماس".

وبين أدرعي أن المواقع التي تم استهدافها هي: “نقطة تستخدم لإطلاق نيران رشاشات، ومنشاة تدريب، وموقع لتخزين وسائل قتالية، ومجمع عسكري يحوي على مصنع إسمنت لبناء أنفاق”.

من جانبه، أفاد مراسل وكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان، أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت 3 مواقع، الأول في منطقة شمال القطاع، والثاني في مدينة دير البلح (وسط) والثالث في مدينة خانيونس (جنوب).

ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مساء الجمعة، رصدها إطلاق صاروخ من قطاع غزة، واعتراضه.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

وجاء إطلاق الصاروخ، بعد ساعات على إعلان الشرطة الإسرائيلية نجاحها في إعادة اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن “جلبوع” شديد الحراسة الاسبوع الماضي.