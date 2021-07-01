طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات الإحتلال الحربية الإسرائيلية غارات على قطاع غزه في هذه الأثناء.

وقامت الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا تابعا للفصائل الفلسطينية في نيساريم وسط القطاع حيث قصفت هدفا آخر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب.

وفي 15 يونيو الماضي استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" في غزة بأن الطيران هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

وفي 17 يونيو، استهدفت القوات الإسرائيلية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال غزة بغارة جوية. (RT)