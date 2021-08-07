الاحتلال الإسرائيلي يغير على مواقع في غزة

غارت طائرات الإحتلال الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، على مواقع شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وأضاف إن مقاتلاته قصفت قاعدة، ومحطة إطلاق صواريخ تابعة للجناح المسلح لحركة حماس، شمالي القطاع.

أفاد عن شهود عيان أن غارات عنيفة شنتها طائرات مقاتلة إسرائيلية على مواقع في شمالي قطاع غزة، واستهدفت أراضٍ ومبنى حكوميا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة، أمس الجمعة، قد تسببت في اندلاع حرائق، أحدها شبّ في منزل بمدينة عسقلان.