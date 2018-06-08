طائرات الاحتلال تحرق بعض خيام العودة شرق قطاع غزة

الفلسطينيين يواصلون فعاليات مسيرة العودة الكبرى للجمعة الحادية عشرة على التوالي

أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، على إحراق بعض الخيام وإطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج بمخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في بيان لها وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إن "فعل الاحتلال، دليل على تخبط العدو وخوفه من الجماهير الفلسطينية المنتفضة التي ستخرج اليوم الجمعة في مليونية القدس، وتأكيد التأثير القوي لهذه المسيرات".



وأكدت الهيئة في بيانها أنه "رغم حرق الخيام والإطارات، فإننا مستمرون في مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافنا"، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى "النزول اليوم والمشاركة القوية بمليونية القدس، بعد صلاة الجمعة وتحدي الاحتلال الغاشم".



يشار إلى أن الفلسطينيين يواصلون فعاليات مسيرة العودة الكبرى للجمعة الحادية عشرة على التوالي، رغم التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بحق قطاع غزة.