طائرات اميركية تستأنف غاراتها على ليبيا

استانفت الطائرات الاميركية للمرة الثانية غاراتها على ليبيا وزعمالجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقتل 11 مسلحا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا

وقال مدير عمليات قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، اللواء وليام غايلر، إن "هذه الغارة الجوية نفذت للقضاء على إرهابيي تنظيم داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي".

وتأتي الغارة الأمريكية التي نفذت أمس الثلاثاء بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بعد غارة يوم 19 سبتمبر المنصرم في نفس المدينة، والتي قتل فيها 8 مسلحين.

من جهتها، قالت صفحة "شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إن الغارة استهدفت عناصر تابعة لحكومة الوفاق في الجنوب.

يذكر أن مسلحي تنظيم "داعش" فقدوا أهم معاقلهم في مدينة سرت الليبية في شهر ديسمبر 2016، قبل أن يفروا إلى مدن جنوبية في عمق الصحراء لإعادة التجمع.