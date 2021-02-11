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طائرات تدمر قافلة اسلحة على الحدود العراقية السورية

منشور 11 شباط / فبراير 2021 - 03:13
الهجوم المنسوب لإسرائيل عند الحدود السورية العراقية أمر غير معتاد نسبيًا
الهجوم المنسوب لإسرائيل عند الحدود السورية العراقية أمر غير معتاد نسبيًا

دمرت طائرات مجهولة قافلة شاحنات قالت انها محملة بالاسلحة والصواريخ على الحدود العراقية السورية 

ويعتقد ان تلك الشحنات ارسلها الحرس الثوري الايراني الى الاراضي السورية، وفيما توقعت تقارير ان يكون التحالف الدولي وراء تلك الهجمات ، الا ان تقارير سورية اتهمت اسرائيل بالوقوف وراءها

الفرضية الاسرائيلية

وقالت وسائل إعلام سورية إن غارات منسوبة إلى إسرائيل استهدفت شاحنات عند الحدود السورية العراقية.

وأفاد موقع "والا" أن الهجوم غير المتوقع في وضح النهار على الحدود العراقية السورية يشير إلى ضرورة إحباط نقل الأسلحة الإيرانية على الفور.

أفاد مصدر أمني عراقي أن الغارات دمرت رتلا عسكريا داخل الأراضي السورية القريبة من مدينة القائم العراقية.

وأضاف بأن الرتل العسكري خرج من العراق صباحا ودخل الجانب السوري، وبعد التحرك بدقائق تعرض لقصف مجهول.

يقول موقع عكا للشؤون الاسرائيلية ان الهجوم المنسوب لإسرائيل عند الحدود السورية العراقية أمر غير معتاد نسبيًا كونه حدث في وضح النهار - يمكن تقدير أن توقيت مثل هذا الإجراء مرتبط بشكل مباشر باستغلال فرصة فورية لإحباط نقل شحنة أسلحة، سيكون من الصعب إحباطها لاحقًا.

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