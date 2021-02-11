طائرات تدمر قافلة اسلحة على الحدود العراقية السورية

دمرت طائرات مجهولة قافلة شاحنات قالت انها محملة بالاسلحة والصواريخ على الحدود العراقية السورية

ويعتقد ان تلك الشحنات ارسلها الحرس الثوري الايراني الى الاراضي السورية، وفيما توقعت تقارير ان يكون التحالف الدولي وراء تلك الهجمات ، الا ان تقارير سورية اتهمت اسرائيل بالوقوف وراءها

الفرضية الاسرائيلية

وقالت وسائل إعلام سورية إن غارات منسوبة إلى إسرائيل استهدفت شاحنات عند الحدود السورية العراقية.

وأفاد موقع "والا" أن الهجوم غير المتوقع في وضح النهار على الحدود العراقية السورية يشير إلى ضرورة إحباط نقل الأسلحة الإيرانية على الفور.

🇮🇱` #Israel (IAF) carried out an airstrike this afternoon - along the #Iraq - #Syria border (al-Qaim crossing) - targeting a significant high value #Iranian #IRGC al Quds Brigade`s arm shipment - huge cash transport - and 30 terrorists assassinated ..#ايران pic.twitter.com/3gYXKoznZX — Ramses Aryana 🇪🇺🇨🇵🇬🇧 (@Aryana65893150) February 11, 2021

أفاد مصدر أمني عراقي أن الغارات دمرت رتلا عسكريا داخل الأراضي السورية القريبة من مدينة القائم العراقية.

وأضاف بأن الرتل العسكري خرج من العراق صباحا ودخل الجانب السوري، وبعد التحرك بدقائق تعرض لقصف مجهول.

يقول موقع عكا للشؤون الاسرائيلية ان الهجوم المنسوب لإسرائيل عند الحدود السورية العراقية أمر غير معتاد نسبيًا كونه حدث في وضح النهار - يمكن تقدير أن توقيت مثل هذا الإجراء مرتبط بشكل مباشر باستغلال فرصة فورية لإحباط نقل شحنة أسلحة، سيكون من الصعب إحباطها لاحقًا.

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