طائرات تركية تصفي قائداً كردياً في العراق

طائرات تركية تصفي قائداً كردياً في سنجار العراقية

أعلنت وسائل إعلام كردية عن مقتل قائد قوات حزب العمال الكردستاني في سنجار بالعراق #زياد_شنكالي، مساء الأربعاء.

وقالت وسائل الإعلام، الخميس، إن صاروخ جو – أرض استهدف سيارة القيادي في قضاء سنجار غرب الموصل، ويعد قضاء سنجار معقلا للحزب المعارض لتركيا.

من جانبه، ذكر المحلل السياسي، كفاح محمود، لـ"العربية"، أن تصفية شنكالي جاءت بعد أقل من 24 ساعة من زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تركيا واجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يعطي إشارة إلى أن الأخير تلقى الضوء الأخضر بتصفية كل المعارضين لتركيا على الأراضي العراقية.

يشار إلى أن شنكالي كان من المقربين للحشد الشعبي العراقي المدعوم إيرانيا.