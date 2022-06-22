طائرات حربية صينية تحلق بالقرب من تايوان

أرسلت الصين طائراتها الحربية باتجاه تايوان في ثالث أكبر طلعة جوية هذا العام، بعد أن رفضت أمريكا مطالب الصين بأحقيتها في مضيق تايوان وتقارير عن محادثات بشأن مبيعات أسلحة مع تايبيه في واشنطن.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن 29 طائرة صينية، بما فيها ست قاذفات طراز “إتش-6” وطائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الالكترونية، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان الثلاثاء، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” للأنباء الأربعاء.

ويظهر التدريب الأحدث والأوسع نطاقا من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني أن التهديد العسكري السلطوي الصيني بات أكثر خطرا من أي وقت مضى.

وعملية الانتشار للطائرات الحربية كانت الأكبر منذ 30 أيار/ مايو الماضي، عندما حلقت 30 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي فوق الجزيرة، عندما كانت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي، تامي دوكوورث تقوم بزيارة لمدة ثلاثة أيام إلى تايوان.