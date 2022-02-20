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طائرات حزب الله تثير قلق "اسرائيل".. وغانتس يتوعد الحزب ولبنان

منشور 20 شباط / فبراير 2022 - 01:46
بيني غانتس
وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، مؤتمر الأمن في ميونيخ

اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، أن لبنان سيتحمل مسؤولية أي حرب مقبلة مع حزب الله، معربا عن قلق "اسرائيل" من تطور الطائرات المسيرة، خاصة الإيرانية منها.
وأكد غانتس في تغريدة نشرها على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أنه سيهاجم حزب الله اللبناني، بقوة، في حال ما طلب منه ذلك، وأنه سيتم إلحاق أضرار كبيرة بالحزب.
وأوضح غانتس أن تصريحاته تلك جاءت في كلمته أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، اليوم، والتي شدد خلالها تعليقا على اختراق طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني للأجواء الإسرائيلية، صباح الجمعة الماضية، لمدة تزيد عن 40 دقيقة، دون إسقاطها، أن قادة حزب الله يعرفون ويعلمون معنى ضجيج محركات طائراتنا، وأزيزها.


وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن قلق بلاده من تطور الطائرات المسيرة والطائرات دون طيار، خاصة الإيرانية منها، موضحا أنها تمثل خطرا على المنطقة بأسرها، بدعوى أن إيران مسؤولة عن تسليح "مبعوثيها" في لبنان والمنطقة، وهي بذلك تقوِّض أركان المنطقة، وتهدد استقرارها، مطالبا بضرورة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان له، أول أمس الجمعة، أنه "أطلق الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".
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وأكد أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".
بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران العسكري الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.

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