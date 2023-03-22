طائرات مسيرة تهاجم الأسطول الروسي في "القرم"

تصدى الأسطول الروسي في البحر الأسود، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم بطائرات من دون طيار، في سيفاستوبول.

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوغاييف عبر تطبيق "تليغرام": "لقد تم تدمير ثلاث مسيرات بحلول هذه الساعة، بعد تصدي أسطولنا لهجوم بطائرات من دون طيار في الصباح الباكر".

وأضاف: "لم تتضرر السفن الحربية الروسية، جراء محاولة اختراق الخليج، حيث أطلق البحارة النيران عليهم من الأسلحة الخفيفة، كما تصدى الدفاع الجوي لهدف جوي".

يذكر أن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014، تعرضت قبل يومين لهجوم بطائرات مسيرة، على سكك الحديد بجانكوي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن هجوم المسيرات أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية، كان الأسطول الروسي في البحر الأسود، يعتزم استخدامها.