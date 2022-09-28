طائرات “انتحارية” اسرائيلية الى المغرب

وقعت شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية عقدا مع المغرب لتزويدها بطائرات بدون طيّار، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات”، وقالت تقارير عبرية ومغربية ان الطائرات المذكورة هي "طائرات انتحارية بدون طيار".

من جانبه اكد موقع هسبريس المغربي ان اسرائيل زودت الرباط بالفعل بهذا النوع من الطائرات مشيرا الى "ان الشركة المزودة تعمل في الطّيران والفضاء". مؤكدا ايضا أنها “دعمت قدرات الجيش، خاصة في مجالات الاستطلاع والمراقبة والدّفاع الجوي وتدبير حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية”.

وشرح الموقع المغربي ميزات الطائرات الانتحارية الاسرائيلية التي سيقتنيها الجيش العربي المغربي وقال انها طائرة طويلة المدى، تقوم بالإقلاع والهبوط آلياً، ويمكنها الطيران لمدة 52 ساعة متواصلة، يمكنها ممارسة طيرانها وهي تحمل 250 كيلوغراما كحد أقصى، تستخدم للمهمات الإستراتيجية والتكتيكية، وتحديد المواقع الجغرافية

وياتي تزويد اسرائيل للمغرب بهذا النوع من الطائرات في ظل توتر العلاقات المغرب مع الجزائر حيث اتهمت الاخيرة الجيش المغربي باستهداف شاحنات جزائرية قتل فيها عدد من المواطنين