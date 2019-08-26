طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق مدينة بعلبك وضواحيها ظهر اليوم.

فيما ذكر موقع "النشرة"، أن "طائرة استطلاع اسرائيلية نوع "أم كا" من دون طيار خرقت في ساعة مبكرة من فجر اليوم حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا".

وأشار إلى أن "الطيران الإسرائيلي نفذ العديد من الطلعات الاستكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الوسطاني".

يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، نفذ في وقت سابق فجر الاثنين، هجمات على موقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

ويأتي هذا التطور بعد يوم على حادثة سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، هدد أمس أي اختراق من الطيران الإسرائيلي لسماء لبنان.

وشدد الأمين العام لحزب الله، على أن "الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية تقصف بلبنان، انتهى".

وأوضح قائلا: "من الآن فصاعدا سنعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية، التي ستدخل إلى سماء لبنان".