طائرة اميركية تقتل قياديا من داعش شمال سورية

البوابة: خاص

قالت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة ان طائرة امريكية بدون طيار من نوع MQ-9 استهدف قيادي داعشي على طريق بزاعة_الباب شرق حلب، وافادت بوجود شخص مصاب في الهجوم

وكشف فيديو للهجوم وقد تفتت جثة القيادي الداعشي ويدعى “همام أبو أنس” فيما كان احد المواطنين ينقل جزءه العلوي الى جانب الطريق بالقرب من دراجته النارية التي قتل اثناء تنقله بها، واشارت مصادر الى ان زوجته تعمل ممرضة في مشفى الفارابي في مدينة الباب

من جهته اكد موقع نورث برس السوري المعارض ان المصاب مدني كان يقف على الطريق واشار الى استهداف القتيل بـ 4 صواريخ من طراز نينجا التي تستخدم عادة في استهداف قيادات من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في عدة مناطق بشمال غربي سوريا.

وتقول مصادر ان همام ابو انس كان في السابق احد قيادات تنظيم داعش الارهابي وانه ينحدر من مدينة الحسكة شمال شرق سورية وفي اعقاب مقتله داهم المجلس العسكري في بزاعة منزلهوصادر جهازي لابتوب وعدة هواتف وورقيات وكيس مليئ بالنقود من فئة الدولار