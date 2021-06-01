طائرة جزائرية تعود ادراجها بعد ان منعها الجيش الاسباني من الهبوط

عادت طائرة ركاب مدنية جزائرية ادراجها بعد ان منعها الجيش الاسباني من الهبوط حسب رحلة مقررة لها الى مدينة لوغرونو بشمال إسبانيا

وأعلنت سلطة الملاحة الجوية في إسبانيا، أن المراقبة الجوية الإسبانية رفضت السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الإسباني بناء على تعليمات من الجيش.

وصرحت سلطة الطيران المدني "إناير"، أن طائرة كانت متجهة من الجزائر إلى مدينة لوغرونو بشمال إسبانيا عادت بعد أن أبلغ مراقبون جويون أنه ليس لديها إذن بدخول المجال الجوي، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني، حسب وكالة "رويترز".

"الطائرة كانت في طريقها من الجزائر العاصمة إلى المدينة الإسبانية، حيث يتم تشغيل المطار المحلي الصغير من قبل شركة أينا الإسبانية"

مشيرة إلى أن "لوغرونو" هي المدينة الذي أدخل فيه زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى المستشفى منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى اندلاع صراع بين إسبانيا والمغرب.

وكاتت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا جيسوس مونتيرو، قالت في وقت سابق اليوم، إن بلادها تأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها خلال"الساعات المقبلة". وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية،: "المغرب وإسبانيا بحاجة إلى بعضهما ولا بد من إصلاح العلاقات الدبلوماسية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

بالنسبة لعلاج زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قالت مونتيرو إن الحكومة تتوقع عودة غالي، الذي يتلقى حاليًا العلاج من "كوفيد-19" في مستشفى إسباني، من حيث أتى بمجرد تحسن صحته، وتتمنى له الشفاء العاجل.

ورفضت المحكمة الإسبانية العليا طلبا من الادعاء العام باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قائلة إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته. وذكرت وثيقة قضائية أن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفرادا من الصحراء الغربية يتهمون غالي وآخرين من زعماء البوليساريو بارتكاب إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب والضلوع في عمليات اختفاء قسري. وقال محامي غالي إن موكله ينفي ارتكاب أي مخالفات.