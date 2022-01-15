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طائرة "حفتر" تهبط في مطار بن غوريون

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:56
قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر
قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر

كشفت وسائل اعلام عبرية، النقاب عن هبوط طائرة خاصة تابعة  لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، في مطار بن غوريون "الاسرائيلي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، نقلا عن متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية، أن طائرة حفتر هبطت في مطار بن غوريون الدولي ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

وأشار مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرة من طراز "داسو فالكون 900" في طريقها من ليبيا إلى إسرائيل حطت لفترة وجيزة في قبرص

ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية ادعت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي بمسؤولين إسرائيليين منهم رئيس الجهاز الاستخباراتي "الموساد" دافيد برنيعا، لمناقشة تطبيع العلاقات وتطوير التعاون الأمني بين الدولتين.

ونفى مكتب الدبيبة صحة هذه المزاعم الإعلامية.

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