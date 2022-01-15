طائرة "حفتر" تهبط في مطار بن غوريون

كشفت وسائل اعلام عبرية، النقاب عن هبوط طائرة خاصة تابعة لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، في مطار بن غوريون "الاسرائيلي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، نقلا عن متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية، أن طائرة حفتر هبطت في مطار بن غوريون الدولي ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

A plane belonging to the retired #Libyan Khalifa Haftar landed yesterday at the Israeli "Ben Gurion" airport coming from Libya after a quick stop in Cyprus, and two hours later the plane left "Ben Gurion". pic.twitter.com/DXOlWtpIH3 — NEWS ABOUT IRAN/MIDDLE EAST/AFRICA/AROUND 🌍 (@IranDrones) January 14, 2022

وأشار مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرة من طراز "داسو فالكون 900" في طريقها من ليبيا إلى إسرائيل حطت لفترة وجيزة في قبرص

ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية ادعت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي بمسؤولين إسرائيليين منهم رئيس الجهاز الاستخباراتي "الموساد" دافيد برنيعا، لمناقشة تطبيع العلاقات وتطوير التعاون الأمني بين الدولتين.

ونفى مكتب الدبيبة صحة هذه المزاعم الإعلامية.