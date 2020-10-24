طائرة حوثية تحدث اضرارا في بلدة سعودية

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة ، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

والجمعة، أكدت قوات التحالف، في بيانين منفصلين، تدمير طائرتين مفخختين للحوثيين كانتا موجهتين صوب السعودية.

وظهر الجمعة، أكد التحالف اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية.

وفي وقت سابق، صباح الجمعة، صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، المالكي، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية في اتجاه جنوب المملكة.

والأحد الماضي، كشف التحالف أن "الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً من صنعاء وسقط في صعدة".