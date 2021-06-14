طائرة حوثية مفخخة تسقط فوق مدرسة في عسير

سقطت طائرة مسيّرة مفخخة، الأحد، على مدرسة جنوب غربي السعودية، دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وفق إعلام محلي رسمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير".

وأضافت: "بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات".

ولم يصدر، حتى الساعة 17:30 ت.غ، تعليق من جماعة "الحوثي" بشأن الحادث، فيما تنفي إيران عادة تدخلها بالشأن اليمني وتدعو لحل سياسي سلمي للأزمة هناك.

واعتاد الحوثيون الإعلان عن إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.