طائرة ركاب تنجو من التحطم في مطار هيثرو (فيديو)

وثق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مخيفة لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وهي تتأرجح في الهواء قبل هبوطها في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.

وتسببت الرياح القوية للعاصفة "كوري"، بإجبار الطائرة البريطانية، أمس الإثنين، على الهبوط في مدرج المطار، ومن ثم الإقلاع منه

وأشاد الكثير من ركاب الطائرة بمهارة الطيار، الذي تمكن تفادي انقلاب الطائرة.

وفي بداية الفيديو، تظهر الطائرة وهي تتأرجح في الهواء مع اقترابها من الهبوط من مطار هيثرو، لكنها تصطدم بالمدرج وتميل ناحية اليسار، قبل أن تستعيد توازنها على عجلاتها.

لكن تعرّض ذيل الطائرة للاحتكاك بمدرج المطار بعد استعادة توازنها، وأكد شهود في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية رؤيتهم لتطاير غبار من طلاء الطائرة نتيجة ذلك الاحتكاك.

وأفادت وسائل إعلام أنه تم إلغاء مئات الرحلات الجوية، أمس الاثنين، من مطار أمستردام شيفول بسبب عاصفة كوري التي ضربت ساحل هولندا.

ووفقا لهيئة الإذاعة الهولندية، فقد تم إلغاء ما مجموعه 260 رحلة، وتأخر البعض الآخر، حيث وصل هبوب الرياح إلى 120 كيلومترا (74 ميلا) في الساعة.

كما ذكرت هيئة الإذاعة أن حركة القطارات انخفضت أيضا في العديد من المقاطعات الهولندية، بسبب آثار العاصفة.