طائرة روسية تتفادى حادث اصطدام بطائرتين اميركيتين في سورية

كشفت روسيا عن تفادي احدى طائراتها لحادثة اصطدام بطائرتين اميركيتين فوق الاراضي السورية متهمة واشنطن بالتعمد في الحادث سيما وانه ليس الاول من نوعه

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، أوليغ إيغوروف، الثلاثاء، إن طائرة روسية من طراز “إي إن-26” تفادت الاصطدام بمسيرتين أميركيتين في أجواء سوريا الشمالية بالقرب من الحدود مع تركيا ، حيث تتواجد القوات الاميركية في عدة قواعد انشاتها في مناطق شمال وشرق سورية بشكل غير شرعي ومن دون اذن من الحكومة السورية

وأضاف “إيغوروف”، أنَّ الحادث وقع الاثنين بتمام الساعة 4:25 بتوقيت غرينتيش، أثناء رحلة للطائرة الروسية لتزويد الوحدات الروسية بالإمدادات العسكرية ، واشار الى ان القوات الأميركية قامت بانتهاك مذكرة التفاهم حول منع الحوادث وضمان سلامة الطيران.