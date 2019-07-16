طائرة عاشرة تحمل معدات “إس-400” تصل الى أنقرة

توالى وصول معدات منظومة الدفاع الصاروخي روسية الصنع من طراز “إس-400” إلى تركيا لليوم الخامس على التوالي، حيث وصلت الى انقرة طائرة عاشرة تحمل اجزاء من المنظومة.

وقالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، أن عملية شحن معدات منظومة “إس-400” ما زالت مستمرة، وأنه في هذا الإطار هبطت الطائرة العاشرة في قاعدة “مرتد” الجوية بالعاصمة أنقرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة “إس-400” واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم حاليًا، وهي من إنتاج شركة “ألماز-أنتي”، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي “إس-300” التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

