طائرة عسكرية مغربية تحط في قاعدة جوية إسرائيلية

وقع المغرب العام الماضي اتفاقا مع إسرائيل لاستئناف العلاقات بينهما.

قالت قناة عبرية رسمية الأحد، إن طائرة عسكرية مغربية وصلت إلى قاعدة “حتسور” الجوية جنوبي إسرائيل، للمشاركة في تدريب عسكري.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية بأن طائرة مغربية من طراز “لوكهيد سي-130 هيركوليز” حطت صباح الأحد، في قاعدة “حتسور”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية، بشأن ما أوردته القناة، حتى الساعة 13:30 (ت.غ).

ونقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي (لم تسمه) قوله: “نتعاون مع مجموعة مختلفة من الدول والجيوش الأجنبية، أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات رفيعة المستوى والبحوث المشتركة”.

واستدرك المتحدث قائلا “لن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة”، دون تفاصيل عن التدريب العسكري وإن كان المغرب مشاركا فيه.

وفي 2020، وقع المغرب اتفاقا مع إسرائيل لاستئناف العلاقات بينهما، لينضم إلى 3 دول عربية أخرى وقعت في ذات العام اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، وهي الإمارات والبحرين والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

