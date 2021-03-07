طائرة فرنسية تهبط اضطراريا في بلغاريا بسبب سلوك راكب

أعلنت السلطات البلغارية عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "AIR FRANCE" اضطراريا، في مطار صوفيا بسبب سلوك أحد الركاب.

وأشار المسؤولون إلى أن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطراريا في مطار صوفيا في نحو الساعة الخامسة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش) بسبب سلوك أحد الركاب.

وقال إيفيلو أنجيلوف المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية، إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران.

وأضاف أن "سلوكه العدواني دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا".

وتابع: "نحقق في تصرفاته ودوافعه..لا يوجد تفسير معقول لسلوكه".

ونُقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر. وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي. (رويترز)