طائرة للتحالف تغتال قيادي من حراس الدين شمال سورية

اغتالت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي العامل في سورية قيادي في صفوف جماعة حـراس الـديـن الموالي لتنظيم القاعدة وذلك على طريق كفتين كللي بريف إدلب الشمالي

وقالت مصادر في المنطقة ان "خالد عبدالله الخليف" من أهالي محافظة دير الزور قتل على الفور

وقالت جبهة النصرة التي انشق عنها تنظيم حراس الدين ان "الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة “تتبع للتحالف الدولي” وقد قتل خالد الخليف خلال تجواله في بستان الزيتون القريب من منزله

#خطير_جداً ❌



الذي تم استهدافه من قبل طيران #التحالف منذ قليل على طريق #كفتين #كللي عند الخزان جانب منهل الماء هو القيادي المستقل والمعارض للجولاني خالد عبد الله الخليف ابن #دير_الزور



المستهدف يسكن بالمنطقة منذ 10 أيام فقط وكان يجري مكالمة هاتفية أمام منزله أثناء استهدافه



يتبع pic.twitter.com/ST3IX5tkO6 — مزمجر الثورة السورية (@mzmgr941) April 3, 2023

واشارت المصادر الى ان الطائرات الغربية حلقت لعدة ساعات في المنطقة قبل ان تنقض على القيادي القتيل

وتدرج الولايات المتحدة حراس الدين على قائمة التنظيمات الارهابية وقد انشق التنظيم المذكور عن النصرة بعد قيام الاخيرة بالانفصال عن تنظيم القاعدة، وقد رفض تنظيم حراس الدين هذه الخطوة وانسحبت مجموعات كبيرة مستنكرة عملية الانفصال وشكلت حراس الدين الذي دخل في معارك فيما بعد مع النصرة