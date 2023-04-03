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طائرة للتحالف تغتال قيادي من حراس الدين شمال سورية

تاريخ النشر: 03 نيسان / أبريل 2023 - 06:42
من مكان الغارة واغتيال قيادي في حراس الدين- صورة عن مواقع التواصل
من مكان الغارة واغتيال قيادي في حراس الدين- صورة عن مواقع التواصل

اغتالت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي العامل في سورية قيادي في صفوف جماعة حـراس الـديـن الموالي لتنظيم القاعدة وذلك على طريق كفتين كللي بريف إدلب الشمالي

وقالت مصادر في المنطقة ان "خالد عبدالله الخليف" من أهالي محافظة دير الزور قتل على الفور 

وقالت جبهة النصرة التي انشق عنها تنظيم حراس الدين ان "الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة “تتبع للتحالف الدولي” وقد قتل خالد الخليف  خلال تجواله في بستان الزيتون القريب من منزله

 

 

واشارت المصادر الى ان الطائرات الغربية حلقت لعدة ساعات في المنطقة قبل ان تنقض على القيادي القتيل 

وتدرج الولايات المتحدة حراس الدين على قائمة التنظيمات الارهابية وقد انشق التنظيم المذكور عن النصرة بعد قيام الاخيرة بالانفصال عن تنظيم القاعدة، وقد رفض تنظيم حراس الدين هذه الخطوة وانسحبت مجموعات كبيرة مستنكرة عملية الانفصال وشكلت حراس الدين الذي دخل في معارك فيما بعد مع النصرة 

 

 


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