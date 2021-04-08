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طائرة مساعدات إماراتية تصل دمشق

منشور 08 نيسان / أبريل 2021 - 08:29
طائرة مساعدة اماراتية
الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018

وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة

وذكرت وكالة "سانا" أن الطائرة وصلت فجر اليوم الخميس، وأنها تقل إلى جانب المساعدات الغذائية "كميات من المساعدات والتجهيزات الطبية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا"

وكانت الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، تعهدت بتقديم 30 مليون دولار "دعما للجهود الدولية لرفع المعاناة عن الشعب السوري" وذلك خلال مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي عقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي

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