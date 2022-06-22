طائرة مسيرة اوكرانيا تفجر منشأة نفطية روسية

افادت وسائل اعلام وتقارير رسمية روسية عن هجوم لطائرات مسيرة على منشأة نفطية روسية مما اسفر عن اشتعال حريق تم اخماده فيما بعد، واشارت الى ان تلك الحادثة مؤشرا خطيرا في تغير وسيلة الهجمات الاوكرانية

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر ان طائرتين مسيرتين حلقتا فوق مصفاة نوفوشاختينسك الروسية في منطقة روستوف وقال المصدر للوكالة “إحداهما اصطدمت بوحدة نقل حراري وبدأ الحريق بعد ذلك. وحلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة”.

كما قالت مصادر روسية : “قبل اندلاع الحريق لاحظ عمال المصنع مسيرة أوكرانية، اصطدمت بمبنى المصنع، مما أسفر عن وقوع انفجار وحريق”. وتداول نشطاء لقطات فيديو لعملية إطلاق الطائرة المسيرة، ويظهر أحد الأشخاص وهو يتحكم في مسارها حتى لحظة الانفجار.

ونشرت وكالات روسية لقطات من مكان الحادث تظهر شظايا طائرة مسيرة تم العثور عليها بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

وباعت تركيا بالفعل عشرات من الطائرات المسيرة طراز بيرقدار تي بي 2 لأوكرانيا منذ عام 2019.