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طائرة مسيرة تخترق مجال الكويت وتحلق فوق قصر الأمير

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:59
طائرة مسيرة تخترق مجال الكويت وتحلق فوق قصر الأمير

تلقت الأجهزة الأمنية المعنية في الكويت بلاغاً يفيد بأن طائرة مسيرة اخترقت أجواء البلاد السبت عندما وصلت إلى محيط قصر دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 متراً.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر الأحد عن مصادر القول، إن “الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشغلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت”.

وأضافت المصادر أن الطائرة “قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت”. (د ب أ)

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