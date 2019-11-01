طائرة نتنياهو السرية تتعطل في اول رحلة تجريبية!

كلفت الطائرة اكثر من 200 مليون دولار، وفشلت اول رحلة اختبارية لها بسبب تعطل نظام المكابح.

أفاد موقع إخباري إسرائيلي بفشل أول رحلة تجريبية لطائرة جرى العمل على تجهيزها بسرية مطلقة على مدار ثلاث سنوات، من اجل خدمة تنقلات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتعطل نظام مكابح الطائرة هوي من طراز "بوينغ 767" أثناء قيامها برحلة اختبارية في مطار بن غوريون، بحسب الموقع الذي وأشار إلى عدم تضرر أحد في الحادث.

وغادرت الطائرة الإسرائيلية الرئيسية السرية العنبر المغلق، في صباح 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تم تطويرها بحضور أقل عدد ممكن من الأشخاص. وتم تزويدها بأجهزة التشفير التي تسمح لرئيس الوزراء بإجراء الاتصالات مع قادة الدول الأخرى أثناء الطيران.

واستغرق تجهيز الطائرة لنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو ثلاثة أعوام. وقد أنفقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك 729 مليون شيكل (نحو 205 ملايين دولار)، حسب موقع إخباري روسي.

