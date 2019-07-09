طائرة وزير الخارجية الاسرائيلي تتجول في سماء السعودية

كشفت مصادر اعلامية عبرية ان أن طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تجولت في اجواء السعودية بعد حصولها على اذن خاص واستثناء رفيع المستوى للعبور الى ابو ظبي اين عقداجتماعات مع مسؤولين امميين واماراتيين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الوزير كاتس،شارك في مؤتمر دولي حول البيئة، في الإمارات.

وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية للطائرات الإسرائيلية، بالمرور عبر أجوائها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تعمل من خلف الكواليس، بالتنسيق مع أمريكا، للحصول على موافقة سعودية، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، بالمرور بشكل دائم عبر أجوائها.