طائرتان تقتربان من بعضمهما بشكل خطير فوق الرياض (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مرور طائرتين، إحداهما تتبع لشركة "الخطوط السعودية" من طراز B777-300 والأخرى تنتمي لشركة "فلاي ناس" من طراز A320 neo، بالقرب من بعضهما فوق جبال طويق ومدينة الرياض.
وأفاد حساب "الطيران السعودي" على "تويتر" بأن الارتفاع بين الطائرتين كان يُقدر بـ 60 متر فقط، أو ما يُعادل 200 قدم.
قاد الكابتن ممدوح بخاري طائرة الخطوط السعودية، فيما قاد الكابتن فهد اليحيى طائرة فلاي ناس.
عرض الفيديو اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي.
وأبدى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم ودهشتهم من المشهد المثير للإعجاب.
أحد المستخدمين أبدى قلقه قائلاً: "مسافة 60 مترًا فقط تمثل خطرًا كبيرًا، حيث يُولد تيار قوي بالهواء يمكن أن يؤثر على الطائرة الأخرى"، فيما علق آخر بإعجاب: "المشهد من الجو أكثر من رائع وخيالي".
كما أضاف مستخدم آخر قائلاً: "تلك المناورات الجوية تُجرى فقط بعد الحصول على موافقة السلطات، ويتم الاحتفاظ بفارق 500 قدم على الأقل بين الطائرتين لضمان السلامة وتفادي الزوابع الهوائية بينهما. قبل تنفيذ هذه المناورة في الجو، يتم دراستها بدقة على الأرض، ويتم تحليل طبيعة المنطقة وتوافر العوائق الجوية وحالات الطوارئ المحتملة".