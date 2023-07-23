طائرتان تقتربان من بعضمهما بشكل خطير فوق الرياض (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مرور طائرتين، إحداهما تتبع لشركة "الخطوط السعودية" من طراز B777-300 والأخرى تنتمي لشركة "فلاي ناس" من طراز A320 neo، بالقرب من بعضهما فوق جبال طويق ومدينة الرياض.

وأفاد حساب "الطيران السعودي" على "تويتر" بأن الارتفاع بين الطائرتين كان يُقدر بـ 60 متر فقط، أو ما يُعادل 200 قدم.

قاد الكابتن ممدوح بخاري طائرة الخطوط السعودية، فيما قاد الكابتن فهد اليحيى طائرة فلاي ناس.

مرور طائرة #الخطوط_السعودية B777-300 و #فلاي_ناس A320 neo من فوق جبال #طويق و مدينة #الرياض



الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط❗️

200 قدم



بقيادة 🇸🇦✈️

الكابتن ممدوح بخاري ، الخطوط السعودية

الكابتن فهد اليحيى ، فلاي ناس pic.twitter.com/vDSjCJ1HqC — الطيران السعودي (@saudia_aviation) July 22, 2023

عرض الفيديو اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي.

وأبدى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم ودهشتهم من المشهد المثير للإعجاب.

أحد المستخدمين أبدى قلقه قائلاً: "مسافة 60 مترًا فقط تمثل خطرًا كبيرًا، حيث يُولد تيار قوي بالهواء يمكن أن يؤثر على الطائرة الأخرى"، فيما علق آخر بإعجاب: "المشهد من الجو أكثر من رائع وخيالي".

كما أضاف مستخدم آخر قائلاً: "تلك المناورات الجوية تُجرى فقط بعد الحصول على موافقة السلطات، ويتم الاحتفاظ بفارق 500 قدم على الأقل بين الطائرتين لضمان السلامة وتفادي الزوابع الهوائية بينهما. قبل تنفيذ هذه المناورة في الجو، يتم دراستها بدقة على الأرض، ويتم تحليل طبيعة المنطقة وتوافر العوائق الجوية وحالات الطوارئ المحتملة".

هذه المناورات لا تتم الا بعد اخذ الإذن من السلطة التشريعيه



الفرق بين الطائرات يتجاوز ٥٠٠قدم بالتأكيد من اجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائيه بين الطائرات



قبل تطبيق هذه المناوره في السماء تم تطبيقها نظريا على الارض

ودرسو فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها

وحالات الطوارئ — الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) July 22, 2023



