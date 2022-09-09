طابور جديد في سورية اسمه طابور هاني شاكر

اذا كان المواطن السوري يضطر مرغما، ليبيت في طابور طويل ليوم او اثنين ليملء سيارته في الوقود، او ربما يصطف امام دور طويل امام الفرن او الحصول على انبوبة غاز، فانه الان يقف بملء ارادته في طابور طويل جدا امام دار الاوبرا للحصول على تذكرة حضور لحفل فني للفنان المصري هاني شاكر الذي يزور سورية.

هاني شاكر في دمشق

الفنان المصري هاني شاكر سيحيي على مسرح دار “أوبرا” دمشق حفلا فنيا منتصف الشهر الجاري، وقد اصطف محبو ومتابعي هاني شاكر في طابور طويل وصل طولة الى اكثر من كيلومتر كانت مقدمته امام شباك التذاكر وذيله في الساحة الرئيسية للدار المطلة على ساحة الأمويين، في مناطق دمشق الراقية

تدافع واغماء واختناق لحجز تذكرة في دار الاوبرا

التدافع وانعدام التنظيم اصاب العديد من القادمين لحجظ بطاقاتهم بحالة اغماء واختناق سيما داخل اولئك الذين نجحو في الوصول الى داخل المبنى بسبب انعدام التكييف والتهوية وارتفاع كبير لدرجات الحرارة ما اضطر أجهزة الأمن والشرطة للتدخل لإسعاف المصابين وتنظيم الطوابير ومنع الاحتكاك والصراع والتدافع والتضارب بين عشاق الفنان المصري.

ويعلق مدير دار أوبرا دمشق، المايسترو أندريه معلولي أن الدار اتفقت مبدئيا مع الفنان هاني شاكر على إقامة حفلة في يومين متتاليين لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من محبيه للحضور.



وقال المايسترو معلولي إن أسعار تذاكر الحفل تشجيعية وتنسجم مع التعرفة الرسمية المحددة من قبل وزارة الثقافة السورية لكل حفلات الأوبرا على مدار العام، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع لحضور الفعاليات الفنية والثقافية التي تقيمها.

رأي هاني شاكر

واكتفى الفنان المصري الكبير هاني شاكر بالتعليق على الطوابير عبر تغريده له على صفحته في الانستغرام بالقول :

“حالات إغماء و طوابير من نوع آخر في ⁧‫#دمشق‬⁩ لحجز تذاكر حفل أمير الغناء العربي #هاني_شاكر”.

قاسم ملحو يعلق على حفلة هاني شاكر

الفنان السوري الكبير قاسم ملحو وجه اللوم في الفوضى والتدافع الى الاجهزة الامنية والمنظمين لتقصيرهم في ضبط الاوضاع امام ارقى مكان ممكن ان يكون في سورية وهو دار الاوبرا

اسعار التذاكر لحفل هاني شاكر

وأعلنت دار أوبرا دمشق عن قائمة أسعار حضور حفل الفنان المصري هاني شاكر، الذي سيقام على مسرح الأوبرا الرئيسية، منتصف أيلول الجاري. وذكرت الصفحة الرسمية للدار على "فيس بوك" خلال ردّها على أحد المتابعين بشأن كلفة حضور الحفل، بأنّ هناك ثلاث فئات للبطاقات وأسعارها وفق الآتي:

الدرجة الأولى بـ5000 ليرة سورية (أقل من دولار أميركي).

الدرجة الثانية بـ3000 ليرة.

الدرجة الثالثة بـ2000 ليرة.

وأضاف المنشور الترويجي، أنّ الحفل سيقام برفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.