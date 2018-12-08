أعرب السويدان عن تعاطفه مع الدعاة المعتقلين، لا سيما القابعين في السجون السعودية

غرّد الداعية الكويتي طارق السويدان عن "الأسرى والعلماء" في سجون "الطغاة"، بحسب قوله.

وقال السويدان: "الأسرى والعلماء والدعاة في سجون الطغاة والمحتلين".

وأضاف: "لن أنساكم والله تعالى معكم".

وغرد السويدان بآيات قرآنية جاء فيها: "(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10)

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12))".

وخلال الفترة الماضية، أعرب السويدان عن تعاطفه مع الدعاة المعتقلين، لا سيما القابعين في السجون السعودية.

يشار إلى أن السلطات السعودية تعتقل مئات الدعاة، وطالبت بقتل بعضهم تعزيرا، مثل الشيخ سلمان العودة.