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سيف: واجب على حكومات العالم تطبيق مبادئ المساواة لكل إنسان

سيف: واجب على حكومات العالم تطبيق مبادئ المساواة لكل إنسان
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