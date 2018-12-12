«طار البلد» تثير أزمة سياسية فى لبنان!

من جانبه، تقدم راغب علامة بشكوى إلى الرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، يتهم فيها النائب ديب بتهديده بالقتل.

وعقب مطالبة ديب بقطع رقبة علامة، انتفض الوسط الفني اللبناني، وأعلن معظم الفنانين تضامنهم الكامل مع راغب وحقه في التعبير بموهبته الغنائية عن أحوال وأوضاع بلده.

وأصدرت نقابة الفنانين المحترفين، برئاسة الفنان جهاد الأطرش، بيانا أكدت فيه تضامنها مع أحد أعضائها، وقالت فى البيان:

"راغب علامة من كان صوته بحجم قلعة بعلبك، ومن كانت أخلاقه وأدبياته بحجم العطاء والإبداع، ومن كان حب الناس له بحجم وطن- سيبقى رأسه مرفوعًا عاليًا حتى سماء العز والشموخ والكرامة".

وشددت النقابة على وقوفها بجانب راغب علامة وانضمامها لكل فنان وكل مواطن. وأبدت استنكارها لكل كلمة وجهت إلى فنان مثله، وطالبت النقابة فى بيانها علامة بالاستمرار في فنه.

وأضافت: «نحن نرى مصلحة الوطن من خلال نظرة كل فنان مخلص إليها والبعيدة عن المصالح.. فالرحباني وفيروز ووديع الصافي وزكي ناصيف وصباح ونصري شمس الدين، قائمتهم تطول بعلو قامات مبدعينا التى لا تطال.

أغنية طار البلد من كلمات نزار فرنسيس وألحان وتوزيع جان مارى رياشى، ومن كلماتها: «صار الوقت.. صار الوقت يا ناس نصرخ على العالى.. ما فى وقت.. طار البلد يا ناس وين العدالة...».