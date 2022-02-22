طاقم السفارة الاسرائيلية يغادر "كييف"

أفادت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن طاقم السفارة الاسرائيلية في عاصمة اوكرانيا "كييف"، انتقل بشكل كامل إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انضم طاقم السفارة إلى طاقم المكتب القنصلي المؤقت الذي أنشئ في لفيف الأسبوع الماضي وسيواصلون تقديم المساعدة للإسرائيليين من هناك.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "تحدثت مع السفير الإسرائيلي في أوكرانيا ميخال برودسكي، وطاقم السفارة الذين وصلوا قبل وقت قصير إلى مدينة لفيف".

הודיתי לשגריר ברודסקי ולכל צוות השגרירות ומטה משרד החוץ על הערכות וביצוע מדויק ובצורה חלקה של הליך הפינוי. צוות השגרירות הצטרף לצוות המשרד הקונסולרי הזמני, שהוקם בעיר לבוב בשבוע שעבר וימשיך להעניק סיוע לישראלים הזקוקים לעזרה. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 22, 2022

وأضاف لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر: "أكدت لهم أن أولوية دولة إسرائيل هي الحفاظ على حياة مبعوثيها ومواطنيها الموجودين في أوكرانيا، وكذلك الجالية اليهودية الكبيرة في البلاد".

ومضى قائلا: "شكرت السفير برودسكي وكامل موظفي السفارة وموظفي وزارة الخارجية على تقييماتهم الدقيقة والسلسة وتنفيذهم لإجراءات الإخلاء. انضم طاقم السفارة إلى طاقم المكتب القنصلي المؤقت، الذي تأسس في مدينة لفيف الأسبوع الماضي وسيواصل تقديم المساعدة للإسرائيليين المحتاجين لها".