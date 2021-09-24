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طالبان: إجراءات ميدانية للقضاء على "الدواعش" بأفغانستان

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:24
أفغانستان
أفغانستان

قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن طالبان تتخذ إجراءات فورية للقضاء عليهم تماما.

وأضاف ذبيح الله مجاهد: "لدينا عدد قليل منهم. على مدى السنوات الماضية، تمكنا من تقليص وجودهم في مناطق كثيرة من بينها جلال آباد وكابل. هم موجودون في أفغانستان، ولكن ليس بأعداد كبيرة".

وأكد نائب الوزير، على أن حركة طالبان، "تسعى جاهدة من خلال إجراءات استخباراتية ميدانية، لتحديد هويتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة".

كلمات دالة:أفغانستانطالبانحركة طالبان

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