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طالبان: القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان خلال 18 شهرا

طالبان: القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان خلال 18 شهرا
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