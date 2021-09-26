طالبان تؤكد مقتل الزعيم السابق لداعش "أبو عمر الخرساني"

أكدت حركة طالبان مقتل أبو عمر الخرساني الزعيم السابق لتنظيم داعش في أفغانستان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة منها وكالة Pajhwok الأفغانية وقناة "سماع" الباكستانية أن تأكيد مقتل الخرساني من قبل "طالبان" جاء أمس السبت.

وترأس الخرساني تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" (فرع "داعش" في أفغانستان) في أبريل 2017 واعتقل في مايو 2020 من قبل القوات الأمريكية، وحكم عليه بالإعدام والسجن 800 عام.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت أواخر أغسطس الماضي بأن "طالبان" أعدمت الخرساني وثمانية آخرين من عناصر "داعش" لدى سيطرتها على السجن الذين كانوا معتقلين به في كابل.