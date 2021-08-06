طالبان تتقدم وتغتال قياديا اعلاميا والامم المتحدة تحذر من ازمة

قتلت حركة طالبان الافغانية مسؤولا اعلاميا بارزا في الحكومة فيما تقدمت لتسيطر على المزيد من المناطق الاستراتيجية فيما حذرت الامم المتحدة من ان حرب أفغانستان دخلت مرحلة أشد دموية ودمارا

قلق اممي من التطورات في افغانستان

وقالت ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الحرب في البلد الآسيوي دخلت “مرحلة جديدة أشد دموية ودمارا” مع سقوط أكثر من ألف قتيل من المدنيين الشهر الماضي خلال هجوم لحركة طالبان.

ودعت موفدة الأمم المتحدة إلى أفغانستان الجمعة حركة طالبان إلى “وقف الهجمات على المدن”، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوجيه تحذير واضح إلى المتمردين.

طالبان تسيطر على عاصمة إقليم استراتيجي

يتزامن ذلك مع اعلان اقليم نمروز سيطرة حركة طالبان على مدينة زرنج عاصمة الإقليم، وعللت ذلك بسبب نقص تعزيزات والتسليح وقد استولى المقاتلون على عشرات المعابر الحدودية منذ اعلان اميركا انسحابها من هذا البلد

اغتيال مسؤول اعلامي

وقتلت حركة طالبان رئيس المركز الإعلامي التابع للحكومة الأفغانية بإطلاق النار عليه قرب مسجد في كابول الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في معرض حديثه عن مقتل داوا خان مينابال "للأسف، ارتكب الإرهابيون المتوحشون عملا جبانا آخر وقتلوا أفغانيا وطنيا".

وجاء اغتيال الشخصية التي تعد بين أبرز الأصوات في الحكومة بعد يوم آخر شهد معارك دامية في أفغانستان فيما تمتد الحرب إلى كابول لأول مرة منذ أشهر. كما يأتي قبل ساعات من اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة النزاع.

بعد أيام من تحذير الحركة بأنها ستستهدف كبار المسؤولين ردا على القصف الجوي المكثّف ضد عناصرها. وكانت حركة طالبان قد حذّرت الأربعاء من أنهم يستعدون لاستهداف قادة الحكومة الأفغانية، وذلك بعد يوم من نجاة وزير الدفاع بسم الله محمدي من محاولة اغتيال.