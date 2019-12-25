طالبان تختطف 27 من أفراد حركة السلام الشعبية في غرب أفغانستان

أعلن إقبال خيبر، رئيس حركة السلام الشعبية في أفغانستان الأربعاء أن مسلحي حركة طالبان اختطفوا 27 فردا من أعضاء الحركة بإقليم فراه بغرب أفغانستان.

وقال إن المسلحين اختطفوا الناشطين من مقاطعة بالا بولوك أثناء مشاركتهم في مسيرة سلام من إقليم هيرات بغرب البلاد.

وأضاف أن الحركة لم تخبرهم بمكان الأعضاء الذين تم اختطافهم، كما أنها رفضت الرد على أسئلتهم.

وكان الناشطون المختطفون يشاركون في جولة جديدة من المظاهرات التي تجوب البلاد لنشر رسالة السلام. وتطالب الحركة جميع أطراف الصراع في أفغانستان بالموافقة على وقف إطلاق النار.

وقد أعربت حركة طالبان عن شكوكها بشأن الحركة، حيث انتقد بعض المسلحين على مواقع التواصل الاجتماعي النشطاء لعدم تعليقهم على الهجمات الجوية الأمريكية، التي يقولون إنها تؤدي في بعض الأحيان لوقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين. (د ب ا)