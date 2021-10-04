طالبان تدمر خلية لتنظيم لداعش في كابل

دمرت قوات طالبان خلية لداعش بشمال كابول وذلك في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد وقوع انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ولم يرد تأكيد على أن العملية مرتبطة بشكل مباشر بانفجار الأحد الذي كان على ما يبدو أخطر هجوم وقع في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية أغسطس/ آب.

وأعلن بالفعل الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان، مسؤوليته عن هجمات وقعت على أهداف تابعة لطالبان ولم يسو التنظيم بعد خلافاته مع طالبان التي انتصرت على الحكومة المدعومة من الغرب في كابول في أغسطس/ آب.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة من طالبان شنت عملية ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الحي 17 في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف في بيان على “تويتر” في ساعة مبكرة من صباح الاثنين “تم تدمير قاعدة تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل وقتل جميع عناصر التنظيم بداخلها نتيجة هذا الهجوم الحاسم والناجح”.