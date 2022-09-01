طالبان ترفض استبعاد إقامة علاقات مع إسرائيل

البوابة- احجم متحدث باسم حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان خلال مقابلة تلفزيونية، عن استبعاد إقامة علاقات مع إسرائيل، في ما قد يؤشر على تحول في موقف الحركة المعلن الذي يرفض التطبيع مع الدولة العبرية.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرة الأربعاء ان "سياستنا هي اننا نريد حلا للمشاكل عبر الحوار والتفاهم، ومع الجميع. من لديه مشكلة ويريد حل مشكلة فنحن مستعدون تماما".

وعندما سأله المذيع عما اذا كان ذلك يشمل إسرائيل، رد نعيم قائلا "ما هي مشكلتنا مع إسرائيل؟".

وأضاف انه "قد يأتي احدهم في المرة القادمة ليسأل ما اذا كنا مستعدين للحوار مع "المريخ.. ثم ماذا؟ اذا كانت لديك مشكلة مع أحد فأنت تحلها، نحن نريد (الحوار) مع من لديه مشاكل معنا.. مشكلتنا مع من؟".

وحين عاد المذيع وسأله حول ما اذا كانت حركة طالبان ليست لديها مشاكل مع اسرائيل، رد نعيم "لا أعرف.. هذا هو الاعلام، هو يأتي بشئ من أقصى الدنيا ويخلطه بالواقع. شئ عجيب وغريب".

وأضاف "نعم نحن قلنا اننا منفتحون على الجميع. على من لديه مشاكل معنا، اذا كان هناك بلد او شخص لا يوجد له مشكلة معنا، فهل ستسأل عما اذا كنا سنحل مشاكل مع اشخاص لا علاقة لنا بهم؟ اظن هذا غير معقول".

ورغم ما قد يشي به انفتاح حركة طالبان الاسلامية على الجميع، الا انها سبق واكدت رفضها اقامة علاقات مع اسرائيل.

وعبرت الحركة عن هذا الموقف على لسان المتحدث باسمها سهيل شاهين خلال مقابلة مع وكالة سبتوتنيك في ايلول/سبتمبر الماضي، حيث شدد على ان طالبان لن تقيم اية علاقات مع اسرائيل وتريد ذلك مع الدول الاخرى.

واجرى شاهين مقابلة مع قناة تابعة لهيئة البث الاسرائيلية العام الماضي، لكنه عاد لاحقا ليعلن انه لم يكن يعلم ان القناة اسرائيلية.

