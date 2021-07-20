طالبان تريد علاقات جيدة مع تركيا

كشف ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان الافغانيه، أن "الحركة تريد إقامة علاقات جيدة مع تركيا"

وبين مجاهد عبر مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركيه قائلا: "نطلب علاقات جيدة مع تركيا. نطلب من تركيا أن تأتي بالمهندسين والأطباء والعلماء والتجار، وليس عن طريق الحرب والأسلحة"

مشددا في الوقت ذاته على أن "تركيا شقيقة لنا وبيننا علاقات قديمة مشتركة عديدة، لكن الموقف التركي خلال العشرين عاما الماضية لم يكن مناسبا؛ لأن تركيا كانت جزءا من الناتو"

وأشار مجاهد إلى أن "الحضور العسكري الأجنبي في أفغانستان لم يكن جيدا، وهو تدخل في الشؤون الأفغانية".

وتابع: "مسؤولية حفظ مطار كابول الدولي والمراكز الدبلوماسية هي مسؤولية الأفغان" مجددا رفض حركة "طالبان" لخطط تركيا لتشغيل المطار بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.