يرجح خبراء سيطرة حركة طالبان على كامل أفغانستان، مشيرين إلى أن طالبان لن توقف هجومها قبل أن تستعيد السيطرة على البلاد بالكامل.

وتمكن مقاتلو طالبان من من دخول قندهار أكبر مدن جنوب افغانستان، بالإضافة إلى السيطرة على المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وقال بيير إنرو، مستشار عسكري وأمني بارز سابق في الناتو: "في نهاية المطاف، ستستولي طالبان على البلد بأكمله، حتى لو احتفظت الوحدات الخاصة التابعة لحكومة كابول، المدربة جيدًا من قبل الأمريكيين، بجزء من الأراضي في أيدي مجموعات القوة ذات التوجه الغربي"

فيتنام

ووفقًا له، فإن الوضع الحالي في أفغانستان يمكن مقارنته تمامًا بالوضع في فيتنام في مارس 1973 ، عندما غادرت آخر القوات الأمريكية البلاد. "لا أعتقد أن حكومة كابول الرسمية للرئيس أشرف غني ستكون قادرة على السيطرة على البلاد بعد مغادرة آخر جندي أمريكي في سبتمبر/أيلول من هذا العام. جيش كابول الرسمي غير مجهز نسبيًا ويفتقر إلى الذخيرة ويبدو أن معنوياته منخفضة للغاية. وأشار الخبير إلى "بعد قرابة 20 عاما من وجود القوات الغربية في البلاد". وأضاف أنه على الرغم من أن الجيش الأفغاني يحاول الدفاع عن المدن الرئيسية، إلا أن طالبان يمكن أن تسيطر عليها بسرعة كبيرة.

القيم الغربية

في الوقت نفسه، أشار إنرو إلى أن أوروبا غير قادرة الآن على التأثير على الوضع في أفغانستان. وقال "هذه مواجهة أفغانية بحتة والفائزون معروفون بالفعل. لا أعتقد أنه سيكون هناك بالفعل الكثير من المفاوضات". وبحسب الخبير، إذا أنشأت طالبان إمارة في الأراضي المحتلة، فلن يكون هناك مكان للقيم الغربية. وقال "انظروا فقط إلى الوضع قبل 11 سبتمبر، كل شيء سيكون على حاله بالضبط، بدون أي" قيم غربية"

وافق لويس لو هاردي دي بوليو، الأستاذ في كلية العلوم السياسية في الجامعة الكاثوليكية في لوفان، على أن "هنا لا يوجد مكان للقيم الغربية". في الوقت نفسه، لا يتوقع أن توقف طالبان الهجوم قبل أن تستعيد السيطرة على البلاد بالكامل، وهو أمر مرجح تمامًا.

تدفق اللاجئين

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الخبراء على أن المشاكل الإنسانية يمكن توقعها داخل أفغانستان وخارجها، بما في ذلك زيادة تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة وأوروبا. كما شككوا في إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول الأوروبية وطالبان.

سبوتنك