طالبان تسيطر على منطقتين في "بنجشير".. والناتو يدعو للحوار مع الحركة

في الوقت الذي تؤكد فيه حركة طالبان سيطرتها على مناطق جديدة في ولاية بنجشير، نفت جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان، صحة تلك الأخبار، معتبرة أنها تأتي في إطار الحرب النفسية.

وأعلنت "طالبان" اليوم السبت أنها سيطرت على منطقتي عنابة وخنج، وقال المتحدث باسم الحركة، بلال كريمي، في وقت سابق، أن الحركة بسطت سيطرتها بشكل كامل على بنجشير آخر المناطق في أفغانستان خارج سيطرتها.

من جانبها نفت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان" صحة التقارير، التي تحدث أن "طالبان" سيطرت على بنجشير، ووصفت هذه الأخبار بالدعاية.

وأعلنت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان"، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، بعد سيطرة "طالبان" على كابل وباقي المناطق في أفغانستان، مناهضتها للحركة وحذرتها من دخول ولاية بنجشير.

هذا ولا تزال المعارك متواصلة في آخر معقل في أفغانستان مناهض لـ"طالبان"

الناتو والحوار مع طالبان

من جهة أخرى أعلن كبير الممثلين المدنيين لحلف الناتو في أفغانستان، ستيفانو بونتيكورفو، الذي كان ينسق إجلاء المدنيين من هذا البلد، ضرورة إجراء حوار مع حركة طالبان.

وقال في حديثه لصحيفة "La Repubblica" الذي تم نشره أمس الجمعة: "أعتقد أن الحوار يجب إجراؤه مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يوجد لدينا عدد قليل جدا من أدوات الضغط، باستثناء (مسألة) الاعتراف بنظامهم (نظام طالبان) الذي هم يهتمون بشرعيته".

وأضاف: "سنعتمد إلى أفعالهم، لا إلى أقوالهم، لكن يجب علينا إجراء الحوار، كذلك من أجل إجلاء الأشخاص الآخرين من هذا البلد"