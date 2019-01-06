طالبان تطلب نقل محادثات السلام مع أمريكا من السعودية إلى قطر

مقاتلون من حركة طالبان/ أرشيفية

قال مسؤولون في حركة طالبان الأحد، إن الحركة لن تحضر محادثات سلام مزمعة مع الولايات المتحدة في السعودية هذا الشهر، وتريد نقل مكان إجراء المباحثات إلى قطر وذلك تلافيا لسعي الرياض إشراك الحكومة الأفغانية في الحوار.

وجولة المفاوضات المقبلة هي الرابعة ضمن سلسلة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان، ومن المقرر إجراؤها بين زعماء طالبان والمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد لمناقشة انسحاب القوات الأجنبية ووقف محتمل لإطلاق النار في 2019.

ورفض زعماء الحركة الإسلامية المتشددة عرضا من الحكومة الأفغانية لإجراء محادثات مباشرة رغم ضغوط دولية متزايدة في سبيل إشراك الحكومة المدعومة من الغرب في المحادثات.

وقال عضو بارز في طالبان مشترطا عدم ذكر اسمه: “ليس من المفترض أن نلتقي بمسؤولين أمريكيين في الرياض الأسبوع المقبل ونستأنف عملية السلام التي لم تكتمل في أبوظبي الشهر الماضي”.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد أن حركته دخولهم في المفاوضات مشروط بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع “انتخاب” الإخباري الإيراني، نقلا عن مجاهد.

واتهم مجاهد الحكومة الأفغانية بأنها حكومة “تخضع لتأثير الولايات المتحدة الأمريكية”، وقال: “لا معنى لمفاوضات مع إدارة تخضع لتأثير أمريكا”.

وأشار إلى أنّ الوجود الأمريكي في أفغانستان يشكل تهديدا لدول الجوار أيضا، لافتا إلى أنهم ينسقون مع دول الجوار ومن بينها إيران.

وفي رده على سؤال حول انتقال تنظيم “داعش” من منطقة غرب آسيا إلى أفغانستان، ذكر ذبيح الله أنّهم يعتبرون تنظيم داعش “فتنة خطرة” للمنطقة، قائلاً: “بتعاون بعض أجهزة استخبارات دول أجنبية تم نقل تنظيم داعش إلى أفغانستان”.