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طالبان تطلب نقل محادثات السلام مع أمريكا من السعودية إلى قطر

طالبان تطلب نقل محادثات السلام مع أمريكا من السعودية إلى قطر
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