طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير خلف خمسة قتلى في كابول

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول الإثنين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة عشرات آخرين والتأثير على منازل تبعد عدة كيلومترات عن مكان التفجير.

ووقع هذا التفجير خلال زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير لكابول لاطلاع الرئيس أشرف غني على مسودة اتفاق تم التوصل إليها مع حركة طالبان ويمكن أن تسفر عن انسحاب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

ووقع التفجير قرب مجمع ضخم شرقي المدينة يستخدمه موظفو المنظمات الدولية يسمى القرية الخضراء مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان وألسنة اللهب إلى عنان السماء.

وأعقب ذلك انفجار ثان أصغر بعد انفجار مولدات كهرباء داخل المجمع.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان إن الهجوم استهدف القوات الأجنبية. وأضاف أن انتحاريا فجر سيارة واقتحم عدة مهاجمين المجمع.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن خمسة مدنيين قتلوا في التفجير كما أصيب 50 آخرون.

ووقع التفجير أثناء إجراء زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان مقابلة تلفزيونية لتحديد الخطوط العريضة لاتفاق سيشهد انسحاب نحو خمسة آلاف جندي أمريكي من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة.

ومقابل ذلك تتعهد طالبان بعدم السماح باستخدام أفغانستان قاعدة لشن جماعات متشددة من بينها القاعدة وتنظيم “الدولة” هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

