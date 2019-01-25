طالبان تعين أحد مؤسسيها رئيسا لمكتبها في قطر

أعلنت حركة طالبان الأفغانية تفويض الملا عبد الغني برادار الذي خرج من السجن في تشرين أول/ اكتوبر العام الماضي لقيادة الفريق السياسي ورئيسا لمكتبها في قطر.

وأوضح مصدران في الحركة في بيان، بأن تعيين برادار وإعادة تشكيل فريقها بوضع قياديين في مواقع رئيسية، بينما تكتسب المحادثات مع الولايات المتحدة قوة دافعة، والخطوة تهدف إلى تعزيز المفاوضات والتعامل معها بصورة ملائمة .

وقالت طالبان في بيان، إنها اتخذت هذه الخطوة لتعزيز "عملية المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة والتعامل معها بصورة ملائمة".



ودخل اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد مع ممثلي طالبان يومه الرابع، الخميس بعد أن مقررا أن يستمر يومين.



ولم يتضح ما إذا كانت المحادثات ستستمر غدا الجمعة، أو كيف سينضم برادار سريعا إلى المحادثات.

وقال مسؤول كبير بطالبان "برادار سيطير سريعا إلى قطر تقلد منصبا جديدا، لأن الولايات المتحدة أرادت مشاركة قيادة عليا من طالبان في المحادثات".



وألقى فريق من المخابرات الباكستانية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) القبض على برادار، الذي نسق عمليات الحركة العسكرية في جنوب أفغانستان، عام 2010.



ويقول خبراء أمنيون إن الإفراج عنه يأتي في إطار المفاوضات الرفيعة المستوى التي يقودها خليل زاد مع طالبان.



وزادت وتيرة الجهود الدبلوماسية لإنهاء أطول صراع دائر تشارك فيه الولايات المتحدة العام الماضي، بعد تعيين خليل زاد المولود في أفغانستان لقيادة المحادثات المباشرة مع طالبان.

رويترز